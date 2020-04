Verantwoordelijke woonzorggroep GVO: “Opnieuw bezoekers toelaten, is een totaal onvoorbereid voorstel”

De nationale veiligheidsraad besliste gisteren dat het opnieuw een optie is om bezoek toe te laten. Het zou dan gaan over 1 bezoeker per bewoner en dat onder strikte voorwaarden. Het doel is om de vereenzaming tegen te gaan. De beslissing doet bij heel wat steden, gemeenten en woonzorgcentra stof opwaaien.

Bij woonzorggroep GVO doen ze er nu al alles aan om hun bewoners zich niet eenzaam te laten voelen. “Er worden tientallen initiatieven genomen, spontane en georganiseerde”, zegt Bruggeman. “Familieleden vragen ons om daar absoluut mee door te gaan. Het beeld van de totaal wegkwijnende, vereenzaamde ouderen is zeker geen algemeen beeld."