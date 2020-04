China-correspondente Leen Vervaeke 3e keer in quarantaine: "Deze keer zijn ze nog strenger, mijn deur is verzegeld"

Hoeveel mensen in hetzelfde schuitje zitten of zaten, is moeilijk te zeggen. In elk geval verblijft de Vlaamse China-correspondente Leen Vervaeke sinds gisteren voor de derde keer in quarantaine. De eerste keer lijkt al eeuwen geleden, toen ze samen met andere Belgen vanuit de Chinese stad Wuhan naar ons land werd gerepatrieerd en hier twee weken in quarantaine werd geplaatst in het militaire ziekenhuis in Neder-over-Heembeek. Er was toen nog lang geen sprake van coronadoden in ons land.

Een tweede keer was in Peking, toen ze net uit België was teruggekeerd. En nu dus opnieuw. Vervaeke trok de voorbije dagen opnieuw naar Wuhan, waar het virus uitbrak. Ze wilde er met eigen ogen de opheffing van de lockdown zien en beschrijven (zie verder). Maar door die reportage en de zeer strenge regels in Peking viel ze plots in twee categorieën van mensen die in quarantaine moeten.

"De eerste categorie zijn mensen die uit Wuhan vertrekken. Die moeten niet allemaal in quarantaine, maar best heel veel. En de tweede categorie zijn alle mensen die vanuit de rest van China naar de hoofdstad Peking terugkeren", vertelt ze in "De wereld vandaag" op Radio 1. (De tekst gaat voort onder de tweets.)