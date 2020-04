Coronapatiënt uit Heindonk getuigt na kunstmatige coma: "Ik ben helemaal leeg"

"Het begon half maart met koorts", vertelt Johan, "en die bleef maar aanhouden. Op een bepaald moment kon ik de trap niet meer op of af en heeft mijn vrouw me naar de spoed in Bornem gebracht. Daar bleek dat ik nog maar 50% zuurstof in mijn bloed had. Op dat moment zijn er al bepaalde organen die niet meer gevoed worden. Het menselijk lichaam selecteert blijkbaar zelf de belangrijkste organen die het minst zonder zuurstof kunnen."

Johan werd daarop meteen in een kunstmatige coma gebracht. Het plan was voor 3 dagen. Het zijn er 6 geworden.