De Block over bezoek in woonzorgcentra: "Ging ervan uit dat de Vlaamse overheid dit vooraf overlegd had met sector"

De minister gaf ook nog meer uitleg over de nieuwe aanbevelingen rond het dragen van mondmaskers in de periode waarin de maatregelen versoepeld worden. In het verslag van de expertengroep aan de Nationale Veiligheidsraad staat dat het dragen van een stoffen masker zal aangeraden worden op momenten waar de afstand moeilijker kan bewaard worden.

"Wie dat wil, zal inderdaad een mondmasker kunnen dragen". Al nuanceerde de minister ook het belang van mondmaskers. "Afstand houden, zo weinig mogelijk mensen zien en handen wassen zijn veel efficiëntere maatregelen. Er zit ook geen filter in een gewoon masker en hoe je zo'n masker opzet, maakt dat het soms een bron van besmetting is, meer dan dat het de besmetting tegengaat. Een virus gaat over bergen en oceanen. Dan denken dat zo'n mondmasker dat kan tegenhouden is een utopie."