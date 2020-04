De vijf boeken die het leven van Filip Joos hebben veranderd

“Het is geschiedschrijving, maar dan in weergaloze romans. Je leeft mee, maar leert tegelijk heel veel over die tijd. Het helpt ook dat van der Heijden een enorme liefhebber is van Italië, waar een deel van de cyclus zich afspeelt. Voor mij was het thuiskomen, ik heb echt alles van hem. Soms is het wachten en vloeken, omdat het weer anderhalf jaar duurt voor een al aangekondigd deel verschijnt.”

De autobiografische roman "Tonio" – over de dood van z’n zoon – is het bekendst bij het grote publiek, maar die roman vindt Joos net een minder werk. “Het is nog altijd duizelingwekkend veel beter dan wat veel andere auteurs kunnen schrijven, maar het zou jammer zijn als dat het enige boek is dat je van hem leest.”