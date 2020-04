Woonzorgcentrum Evere niet blij met nieuwe richtlijn veiligheidsraad: "Heel veel ongeloof en onbegrip" 

De woonzorgcentra zelf vernamen het nieuws op de persconferentie gisterenavond. Er zijn veel besmettingen en mensen die overlijden aan de gevolgen van het virus. Dus nu bezoek toelaten is geen goed idee, vindt de directrice van WZC Eureka in Evere, Anne Cochez: "Er is veel ongeloof en onbegrip. Enerzijds begrijp ik wel de behoefte van familie en bewoners om elkaar terug te zien en te omarmen. Maar anderzijds proberen we met man en macht in woonzorgcentra de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ik denk dat het nu belangrijk is dat we onze energie kunnen focussen op onze bewoners zelf en om alle georganiseerd te krijgen."