"Dit is een jaar om snel te vergeten" Ook walkietalkiebedrijf ziet zomer in het water vallen

Walkies4Events is marktleider in ons land voor walkietalkies. Ze werken niet alleen samen met grote festivals zoals Tomorrowland, Reggae Geel en Sfinks, ze zijn ook de vaste leverancier van de Belgische Voetbalbond en heel wat grote wielerkoersen.

"Dit is een jaar dat we snel zullen willen vergeten", zegt zaakvoerder Dieter Jacobs. "We bestaan dit jaar 30 jaar en we hebben gelukkig wat reserve opgebouwd, maar het zal om honderdduizenden euro's verlies gaan. Het is een beetje zoals bij de landbouwers: onze oogstperiode is de zomer, als het goed weer is. We hebben daarna nog wel enkele kleinere evenementen, in het Sportpaleis bijvoorbeeld, maar dat maakt die zomer niet goed."



Jacobs hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de kleinere evenementen in de zomer, want daar is nog geen knoop over doorgehakt. Ondertussen blijven ze niet bij de pakken zitten en zoeken ze alternatieven. "We leveren bijvoorbeeld ook intercoms, en daar is nu vraag naar in de medische sector. Zo kunnen ze communiceren en toch de verplichte social distance behouden."