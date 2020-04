Dodelijk arbeidsongeval bij ArcelorMittal in Geel

Iets over acht vanochtend is bij staalproducent ArcelorMittal aan de Twee-Molenstraat in Geel een arbeider om het leven gekomen. De man kwam klem te zitten onder een rol staal. De brandweer kwam ter plaatse maar kon geen hulp meer bieden. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het gaat om een 47-jarige man uit Geel. Het parket is een onderzoek opgestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval.