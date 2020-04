56 miljoen sigaretten en 17 ton waterpijptabak: reuzenvangst in haven van Antwerpen 

In de haven van Antwerpen is een vracht van 56 miljoen sigaretten en 17 ton waterpijptabak in beslag genomen door de douane. Ter vergelijking, dat is ongeveer de helft van de totale hoeveelheid illegale sigaretten die in 2019 in de Antwerpse haven werd aangetroffen. De vracht was afkomstig uit Sri Lanka en Taiwan, en was verstopt in vijf containers.