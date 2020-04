Een festival is een groep: hoe de coronacrisis een hele sector onderuit dreigt te halen

PRG is wereldwijd actief en ziet deze zomer dus ook in andere Europese landen festivalopdrachten verloren gaan. “Wij hopen dat er in het vierde kwartaal van dit jaar een of andere doorstart is, maar we verwachten pas echt een stabilisatie in het tweede kwartaal van 2021.” Van Hemelryck ziet het als grote speler als zijn maatschappelijke plicht om de problemen van de hele sector van toeleveranciers aan te kaarten. “Er is op dit moment bijna geen entertainment meer en zeker ook de freelancers dragen hier de zware gevolgen van.”