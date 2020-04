Eén maand na de drastische coronamaatregelen in ons land: wat hebben we tot nu toe geleerd uit deze gezondheidscrisis?

En in het VRT-televisiejournaal van 3 maart reageerde professor Marc Van Ranst op de eerste coronabesmetting bij ons in een school : "Wanneer we dan de dingen doen die we bij een normale griep ook doen - laten we dit beschouwen als een zware griep : virologen zijn het er meestal wel over eens dat dat het geval is - ja, dan doen we de juiste dingen. Anders hebben we echt het risico dat we enorm gaan overdrijven."

