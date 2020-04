En wat met Waregem Koerse?

De randactiviteiten in aanloop naar Waregem Koerse zijn al afgelast. Maar hoe het met de paardenrennen zelf zit, beslissen de organisatoren pas vandaag.

Op het eerste gezicht lijkt het eerder onwaarschijnlijk dat er al meteen na de maatregel een evenement zal plaats vinden met 40.000 toeschouwers. Maar de burgemeester van Waregem, Kurt Vanryckegem (CD&V) heeft nu een andere prioriteit. "Ik lig echt niet wakker van een evenement dat al dan niet kan doorgaan. Lukt het dit jaar niet, dan kunnen we volgend jaar dubbel vieren. Waar ik nu wel van wakker lig, is de gezondheid van ons verzorgend personeel. Die mensen zijn dag en nacht in de weer om de gezondheid van patiënten en bewoners te koesteren."