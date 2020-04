Ook Zuidfoor in Brussel op de helling: "We hopen dat er nog aangepaste versie kan doorgaan"

De forains kijken een heel jaar uit naar de Zuidfoor. Die annuleren zou een grote aderlating zijn voor hen. "We proberen nu met de stad te bespreken hoe we het kunnen aanpakken. De kramen verder uit elkaar zetten en met een toegangscontrole werken zoals tijdens de periode na de aanslagen, is zeker een mogelijkheid. Zo zijn er niet te veel mensen tegelijkertijd op de kermis. We spreken over midden juli tot eind augustus, dat is niet alsof het morgen al zou zijn. We hopen nog, maar beseffen ook dat het er niet rooskleurig uitziet", aldus Van Doorslaer.