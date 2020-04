Doe-het-zelfzaken en tuincentra mogen weer open, Genker plantercentrum is er klaar voor: "Maar het mag geen familie-uitstap worden" 

De komende maanden blijft het tuincentrum 7 dagen op 7 open en hun aanbod is er het hele jaar door. "Mensen moeten dus niet bang zijn dat er geen tuinplanten meer zullen zijn, want die zijn er voldoende", zegt Hiemeleers. Alleen de groenteplanten zouden misschien weleens een probleem kunnen zijn. "De grote Belgische kwekers hebben een week of drie geleden miljoenen planten moeten weggooien, toen ze net op hun hoogtepunt waren. Daar kan dus wel eens een tekort zijn en dat is natuurlijk jammer. Ook voor de kwekers was het moeilijker omdat ze ook daar de veilige afstand moesten houden. Maar ik ben er vrij zeker van dat we de 4.000 soorten tuinplanten die we hebben, kunnen blijven aanbieden."