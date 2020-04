Burgemeester Hans Bonte verhindert dat Defensie werken uitvoert aan ziekenhuis in Vilvoorde

Het voormalige Van Helmontziekenhuis is onlangs ingericht als hulpziekenhuis om coronapatienten op te vangen die niet in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde terecht kunnen. Maar gisteren stond er plots een aantal militairen die het voormalige ziekenhuis wilden ombouwen tot een bewaakte opvang voor Brugse gedetineerden.

De militairen hadden die opdracht gekregen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde zou dienen als bewaakte opvang voor gedetineerden van een Brugse gevangenis die mogelijk besmet zijn met corona. Omdat Bonte hiervan niet op de hoogte was gebracht, stuurde hij de politie.

Bonte vindt het ook niet kunnen dat hij niet was ingelicht. "Men gaat er blijkbaar van uit dat er zonder overleg noch akkoord met het stadsbestuur in een stadsgebouw een bijkomende opvangstructuur voor gedetineerde COVID-19-patiënten kan gemaakt worden. De handelswijze miskent volkomen de rol van de gouverneur en de burgemeester in het kader van de noodplanning. Het plan bedreigt bovendien de goede werking van het aanpalende gloednieuw schakelzorgcentrum in hetzelfde Van Helmontziekenhuis dat Vilvoorde in overleg heeft ingericht om coronapatiënten op te vangen die niet in het AZ Jan Portaels terecht kunnen."