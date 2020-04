Heikikker in gevaar door aanhoudende droogte: “Nog een droge zomer en het komt niet meer goed”

Heikikkers vertoeven voornamelijk in heidegebieden op militaire domeinen, de vijvergebieden in Midden-Limburg en in Kempenbroek in Noord-Limburg. De diertjes voeden zich met slakken en regenwormen, maar die komen niet tevoorschijn tijdens droog weer. De kikker heeft ook zelf veel vocht nodig, om niet uit te drogen.

Elk jaar blijft de populatie van de heikikker dalen in onze provincie. Vorig jaar was al dramatisch”, vertelt Peter Engelen van Natuurpunt. “Toen hadden we al een daling van het aantal legsel van gemiddeld 86 procent en op sommige plekken zelfs 100 procent. Dit jaar is die daling nog verder toegenomen. In een gebied waar we in 2018 nog 800 legsels telden, zijn dat er dit jaar maar 3. Dat is enorm dramatisch voor de soort. Als we nog zo’n droge zomer tegemoet gaan zie ik het niet goedkomen met de heikikker.”

Toch zijn er oplossingen om het eventueel uitsterven van de soort tegen te gaan. “Aan de ene kant moeten we meer inzetten op het bufferen van water in bepaalde gebieden”, zegt Engelen. “Je kan de grachten niet te diep graven, waardoor het water langer blijft staan. Bij extreme droogte kan je ruigere vegetatie planten. Dat houdt het vocht net iets langer vast, maar als het te lang droog blijft, drogen zelfs de ruigste vegetaties uit.”