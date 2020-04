Nee, de coronamaatregelen zijn niet solidair: niet tegenover onze kinderen, ouderen of stervenden

En als we op nog iets langere termijn gaan kijken: de vele zelfstandigen die niet het vangnet hebben van een groot bedrijf, maar elke dag hard werken om te overleven: hoe gaan zij dit te boven komen? Wat met de vele werklozen die erbij komen? Kunnen we dat als samenleving dragen? Jaar na jaar horen we dat er tekorten zijn en nu, plotsklaps, kan alles? Welke prijs gaan we hiervoor betalen? Geen kat die het antwoord weet. Wat met ons zorgvuldig opgebouwde sociale weefsel? Ons rijkgevulde culturele leven? Een gezonde samenleving heeft elkaar nodig, heeft inspiratie en creativiteit nodig, alles wordt on hold gezet. Alles. Zonder dat we weten wat er op ons afkomt. Hoe gaan we al deze kosten dragen en tegelijkertijd onze maatschappij hervormen zodat we stoppen met de planeet te verwoesten?