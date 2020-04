Inbreker zit acht uur lang vast in container van recyclagepark, brandweer moet hem bevrijden

De man had blijkbaar in zijn ijver om een elektronische toestel te bemachtigen iets te ver gereikt in de container en was daarbij zijn evenwicht verloren. Daardoor kwam hij vast te zitten, ook met zijn armen achter zijn rug. Op die manier kon hij geen steun meer vinden om zichzelf uit zijn netelige situatie te bevrijden. Zijn benen staken wel nog buiten de container, maar de rest van zijn lichaam zat nog in de container vast. De inbreker raakte lichtgewond, hij werd naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. De man krijgt twee boetes: eentje voor inbraak en één voor een niet-essentiële verplaatsing tijdens de coronamaatregelen.