Inge Vervotte over 1 bezoeker per bewoner in zorgcentra: "Binnen een familie is het niet altijd peis en vree"

De richtlijn van de Veiligheidsraad om 1 bezoeker per bewoner in zorginstellingen toe te laten is niet alleen onhaalbaar voor die centra, ze houdt ook geen rekening met de moeilijke verhoudingen in sommige families. Dat zegt oud-minister en voorzitter van zorgnetwerk Emmaüs Inge Vervotte in "De afspraak". "Er zijn duizend complicaties, dat is onze realiteit."