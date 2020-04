Instellingen voor mensen met een beperking bezorgd nu bezoek weer is toegelaten: “Het gaat de spanningen alleen maar opdrijven”

“In eerste instantie begrijp ik de beslissing”, zegt An Cortens. Zij werkt in een instelling voor mensen met een beperking in Kessel, bij Nijlen. “Onze inwoners vragen dagelijks wanneer dit voorbij is en ze weer naar huis kunnen gaan.” Cortens is net zoals haar collega’s bezorgd dat de nieuwe maatregelen voor te veel verwarring zullen zorgen. “We hebben in vijf weken een nieuwe structuur gecreëerd die iedereen nu gewoon begint te worden. Als dat plots verandert, vrees ik dat dat de spanningen zal opdrijven.”

“Als er één ouder op bezoek mag komen, gaan ze nog meer naar huis willen gaan. Na het bezoek is het dan weer aan ons als begeleiders om de brokken te lijmen. Het is niet makkelijk om iets abstracts als een virus aan hen uit te leggen”, aldus Cortens.