4.000 mensen dreigen in Japan dakloos te worden omdat de internetcafés dichtgaan

Internetcafés bestaan nog altijd en ze doen meer dan enkel maar toegang verlenen tot het internet, zegt Veerle De Vos, expert Azië bij VRT NWS: "In alle grote Japanse steden wonen mensen in internetcafés. Vooral in Tokio en Osaka. Zo’n cafés waren hier ook gekend eind jaren 90, daar gingen mensen heen die geen internet hadden thuis. In Japan bestaan die nog altijd, want die internetcafés gingen daar verder op een al bestaande traditie. Cafés waar je mangastrips kan lezen."

"Dat kan je trouwens nog altijd vandaag in die internetcafés. Je kan daar een computer huren, maar het bijzondere aan die computer en de bureau die erbij hoort is dat ze afgezonderd staan in hokjes. En zo’n hokje kan je huren, ook voor een hele nacht. Dan is het de bedoeling dat je er niet alleen op het internet surft, maar ook overnacht. Dat kan al vanaf een euro of 20."