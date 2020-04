Is iemand die COVID-19 heeft gehad nu immuun of niet?

Er zijn twee soorten testen om na te gaan of iemand COVID-19 heeft of gehad heeft.

De eerste test, de PCR-test (Polymerase Chain Reaction), gaat op zoek naar DNA of in dit geval RNA in de weefsels van de keel of de neus. Als de test positief is, duidt dat op de aanwezigheid van het RNA van het virus en dus van het virus zelf, maar het kan ook zijn, zei Goossens, dat het virus er vroeger geweest is, dat het virus afgestorven is en dat het RNA nog een tijdje aanwezig is gebleven.

Nadat men een infectie heeft doorgemaakt, is men nog zo'n zeven tot tien dagen besmettelijk, na veertien dagen zeker niet meer, maar de PCR-test kan na enkele weken of een maand nog altijd positief zijn. Dat gaat geen maanden het geval blijven, maar het is wel iets waar men moet voor oppassen, zo zei Goossens.

Een tweede soort test, een bloed- of serumtest, is een test waarbij men in het bloed gaat kijken naar antistoffen tegen het virus, antistoffen die ons lichaam aanmaakt als verdediging tegen de infectie.

Die test kan ons vertellen of iemand antistoffen heeft aangemaakt en dus in contact is gekomen met het virus, en of die antistoffen bescherming bieden tegen latere infecties, aldus Goossens. Hoe lang iemand beschermd is na een infectie, daar tasten we dus zoals gezegd nog in het duister, zo gaf hij toe.

Van collega's in het buitenland die dat hebben opgevolgd, heeft hij wel vernomen dat iemand die een ernstige infectie heeft doorgemaakt, een sterkere immuunrespons heeft vertoond en wel langer beschermd zou kunnen blijven dan iemand die een milde infectie heeft doorgemaakt, met misschien een beetje hoofdpijn, een beetje hoesten en misschien wat keelpijn als enige symptomen.

Maar zoals gezegd kan je testen op de aanwezigheid van antistoffen, het probleem is wel dat de commerciële testen die beschikbaar zijn, niet gevoelig genoeg zijn. Die testen worden nu wel geëvalueerd, dat gebeurt ook aan de Universiteit Antwerpen in Europees verband, en als uitgemaakt is welke testen goed zijn en voldoende gevoelig, is het volgens Goossens belangrijk dat er op termijn massaal kan getest worden op antistoffen.

En bij het verplegend en verzorgend personeel kunnen mensen die besmet waren en getest zijn op antistoffen, ingezet worden op afdelingen met COVID-patiënten, aangezien dat personeel dan beschermd is tegen het virus, aldus nog professor Goossens.