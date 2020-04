Van kwaad naar erger in Israël: eenheidsregering flopt, parlement moet zoveelste stembusslag vermijden

De regeringsvorming in Israël is gekoppeld aan een deadline en dat liep het voorbije jaar al tweemaal uit op een sisser. De Isräelische partijen slaagden er na de verkiezingen in april 2019 niet in om een regering te vormen, na de verkiezingen van september 2019 lukte het evenmin. De moeilijkheid is dat geen van de twee grote blokken, het Likoed-bok van aftredend premier Benjamin Netanyahu en de Blauw-Witte alliantie van Benny Gantz, als grote overwinnaar uit de verkiezingen kwam.