Premier Wilmès pareert kritiek dat ze "onzichtbaar" is: "Als het noodzakelijk is, kom ik. Maar alleen dan"

"Werken is achter de schermen, dat is hoe je echt werkt", voegt ze eraan toe. En daar loopt het goed, zegt ze. "In de federale regering, maar ook in de regio's, in de gemeenten, in de ziekenhuizen, de rusthuizen, iedereen werkt heel hard tegen het virus. Er is geen competitie over wie meer werkt dan een andere. Velen van ons slapen niet genoeg, maar het is nu absoluut noodzakelijk. We zijn een goed team en werken zo goed mogelijk in moeilijke omstandigheden."

Herbekijk hieronder het gesprek met premier Wilmès in "De ochtend":