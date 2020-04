Limburgse woonzorgcentra ongerust over bezoek

Bij de 4 Limburgse woonzorgcentra van Ocura gaan ze ook nog geen bezoek toelaten, zegt directeur Patrick Siborgs: "Er zijn grotere en kleinere centra. In Beringen zouden er dan bijvoorbeeld per dag 172 externe familieleden over de vloer komen. Dus alleen praktisch is dit geen goede zaak, maar ook op vlak van het bedwingen van deze epidemie, zetten wij nu de eerste stappen, dus wij gaan nu nog geen bezoek toelaten."