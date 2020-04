Liveblog - "Mensen snakken naar contact, maar moeilijk om te zeggen wanneer bezoek weer mogelijk is in woonzorgcentra"

Gisteravond ontstond er heel wat commotie nadat de Nationale Veiligheidsraad had aangekondigd dat er opnieuw bezoek mogelijk zou zijn in de woonzorgcentra, onder strikte voorwaarden. Dat was kennelijk niet besproken met de sector zelf, die zich nog niet in staat ziet om bezoek te organiseren. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) liet achteraf weten dat het om een richtlijn ging die hij niet gaat toepassen.

"Er was veel verwarring. Maar ik ben heel tevreden dat men het signaal onmiddellijk heeft opgevangen en dat de minister snel heeft gecommuniceerd dat het om een richtlijn gaat waar men in Vlaanderen restrictief mee zal omgaan. Dat heeft opnieuw rust gebracht", reageert Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.

Cloet hoopt dat zo'n miscommunicatie niet meer zal gebeuren in de toekomst. "Ik heb veel goede intenties gehoord van politici om met ons te overleggen, ik hoop dat men dat serieus neemt. Ik stel vast dat dat in de Vlaamse taskforce van minister Beke gebeurt, ik hoop dat men dat ook op federaal niveau serieus neemt. Met name dat men samen met de sector gaat kijken of het gaat om goede maatregelen voor dit moment en hoe we die kunnen uitvoeren."

Volgens Cloet is het nog te vroeg om nu te zeggen wanneer er wel effectief opnieuw bezoek mogelijk zal zijn in de zorginstellingen.