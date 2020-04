Organisatie Lokerse Feesten reageert deels opgelucht: "Misschien organiseren we iets kleins voor onze medewerkers"

"De 46e editie van de Lokerse Feesten zal niet in 2020 maar in 2021 plaatsvinden", voegt hij nog toe. "En de mensen die al een ticket hadden gekocht kunnen op hun beide oren slapen: de waarde van de tickets blijft behouden. Je krijgt een voucher die twee jaar geldig is. Je kan dus kiezen of je naar de Lokerse Feesten in 2021 of 2022 wil komen. Hoe dat praktisch in z'n werk gaat, daarover krijg je binnenkort een mail."

Alleen de mensen die een fysiek ticket hadden gekocht in één van de verkooppunten, moeten zelf actie ondernemen. Zij moeten zich aanmelden via deze link, zodat de organisatie ook hen op de hoogte kan houden via mail.