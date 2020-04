LRM richt taskforce op om Limburg door coronacrisis te loodsen

De werkgroep van LRM kan bedrijven advies geven in deze moeilijke tijden, denkt algemeen directeur Tom Vanham: "We gaan eerst kijken wat de impact is op de bedrijven in deze crisis. We willen bedrijven helpen, zowel in de klassieke maakindustrie als in hooginnovatieve technologiebedrijven." In de taskforce zitten mensen die meer weten over investeringen, over leningen toekennen en mensen uit de financiële afdeling. Zij kunnen snel en heel concreet vragen beantwoorden.