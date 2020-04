Moerbeke krijgt speciaal bos om coronahelden te eren

“Het idee is simpel”, zegt Bart Carlier van BOS+. “Je gaat naar de website www.heldenbos.be en geeft daar aan dat je een boom wil wegschenken. Je vertelt ook aan wie. Je kan er een boodschap achterlaten aan je held. Een boom kost 5 euro. We verzamelen nu centen en planten de bomen dan tijdens het plantseizoen, dit najaar.” Er is in het Heldenbos plaats voor 7.500 bomen, of 2 hectare bos.