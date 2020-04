Ook geen natourcriterium in Roeselare

Het natourcriterium lokt ieder jaar in juli tienduizenden mensen naar Roeselare. Een echt massa-evenement dus en meteen ook verboden. Tot eind augustus mogen er geen massa-evenementen plaatsvinden in ons land. Bovendien is de Tour de France zelf ook verschoven.

Organisator Thomas Verhaeghe in Start je dag op Radio 2 West-Vlaanderen: "We dachten er nog even aan om ons criterium te verschuiven naar 22 september, de eerste dinsdag na de Ronde van Frankrijk. Maar dan komen we rechtstreeks in concurrentie met het wereldkampioenschap. De beste renners zouden dus niet komen. En dat willen we niet. We willen ons niveau hoog houden. Dat zijn we verplicht aan onszelf, aan onze sponsors en aan ons publiek."

Voor de organisatie zelf is het schrappen van het criterium geen financiële ramp. "Het grote voordeel is dat we het op tijd weten. We hebben nog geen grote kosten gemaakt. Maar voor onze traiteurs en tentenbouwers is dat een heel ander verhaal. Ze zullen wel grote verliezen lijden."

Het doet natuurlijk pijn aan het wielerhart. "Koers zit in het DNA van Roeselare. We hebben Dwars door Vlaanderen al verloren. Ons museum Koers is ook al een tijd gesloten. En nu ook nog geen natourcriterium. We zijn aan het kijken of we dit jaar toch nog iets rond het wielrennen kunnen doen in Roeselare, op een of andere manier", zegt Thomas Verhaeghe. Hij belooft ook nog dat het natourcriterium in 2021 een extra groot feest zal worden.