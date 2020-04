Ook gouverneur West-Vlaanderen tegen bezoek in woonzorgcentra: "Alsof je brandversneller in brandend gebouw gooit"

De maatregel over de rusthuizen schoot ook bij vele West-Vlaamse burgemeesters in het verkeerde keelgat. De burgervaders van onder meer Brugge, Kortrijk, Staden en Bredene lieten meteen weten dat ze geen bezoek in woonzorgcentra zouden toelaten.

Provinciegouverneur Carl Decaluwé: "Ik werd spontaan opgebeld door een groot aantal burgemeesters. Ze lieten weten dat ze een besluit zouden nemen dat bezoek aan rust- enverzorgingstehuizen verbiedt. Normaal gezien moet ik dan zo'n besluit schorsen. Maar dat zal ik niet doen. Ik zal de zaak aankaarten bij het crisiscentrum. Ik vraag uitstel van de maatregel. Ze moeten dat hernemen want het is gewoon te gevaarlijk om nu al mensen van buitenaf toe te laten."