Ook jaarlijkse Adriaen Brouwer Bierfeesten in Oudenaarde gaan niet door: “We willen volgend jaar dezelfde artiesten en leveranciers”

De bierfeesten in Oudenaarde bestaan al sinds 1956. “Dit zal het eerste jaar zijn dat ze niet kunnen doorgaan, dat is natuurlijk jammer”, zegt organisator Peter Decordier. Toch is hij blij dat er nu duidelijkheid is: “We kregen veel vragen van mensen of de bierfeesten nog doorgingen eind juni of niet. Iedereen kijkt er naar uit om terug uit zijn kot te mogen komen.”