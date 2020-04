Ook vrijwilligers scheuren hun broek aan een zomer zonder festivals: "We kunnen niet gaan tappen in het Sportpaleis of helpen bij Tomorrowland"

Geen Tomorrowland dit jaar, geen concerten in het Sportpaleis of de Lotto Arena deze zomer en geen optredens in de Stadsschouwburg. Dat en nog veel meer zal deze zomer niet doorgaan want tot eind augustus mogen geen massa-evenementen meer plaatsvinden in ons land. Dat heeft de nationale Veiligheidsraad gisteren beslist.



Een financiële aderlating voor heel wat vzw's en vrijwilligers. Zo ook voor Taalfabet, een vzw die in Borsbeek, Wommelgem en Wijnegem kwetsbare jongeren opvangt en begeleidt. Zij tappen tijdens concerten in het Sportpaleis. "Een deel van die opbrengst is dan voor ons, wij financieren er onze werking of nieuwe projecten mee", zegt Paul Mennen, coördinator bij Taalfabet.

"De plannen die we gemaakt hadden om te vernieuwen, liggen nu in de koelkast omdat we ook nog geld nodig hebben voor onze dagelijkse werking. We gaan nu een mail sturen naar onze vrijwilligers met de mededeling dat we niet kunnen werken bij concerten of festivals. Vrijblijvend zullen wij hen ook vragen om een gift te doen. Maar wie weet, misschien kunnen we wel gaan helpen bij de fruitpluk."