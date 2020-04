Oudenburg koopt als eerste Vlaamse stad mondmaskers ten voordele van Think Pink

Een deel van de opbrengst van de Lenteloop op 16 maart en van de stadstrail op 3 mei zou naar Think Pink gaan. Omdat die evenementen in het water gevallen zijn, heeft de stad beslist om de organisatie op een andere manier te steunen. Oudenburg heeft 1.000 mondmaskers besteld, voor een bedrag van 2.500 euro.

Het gaat om herbruikbare mondmaskers met daarop de slogan "Oudenburg zorgt voor jou". Want behalve een duwtje in de rug van Think Pink zijn ze ook bedoeld als opsteker voor de Oudenburgse zorgverleners.

"We willen als Think Pink-stad ons financieel engagement nakomen", zegt burgemeester Anthony Dumarey. (Open VLD). "We willen ook tonen dat we een zorgzame stad zijn. Het is ideaal om op die manier de handen in elkaar te slaan. Het is de bedoeling om de mondmaskers ter beschikking te stellen van het verzorgend personeel van de stad, maar ook van de thuisverpleegkundigen en de mensen die in de woonzorgcentra werken."