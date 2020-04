Pas vrijdag beslissing over BK Wielrennen in Anzegem

Het Belgisch kampioenschap lokt in normale omstandigheden zo'n 10.000 bezoekers en mag dus niet in zijn huidige vorm plaatsvinden. Maar er liggen enkele alternatieven op tafel: het kampioenschap zou bijvoorbeeld zonder publiek of met een beperkt aantal toeschouwers kunnen worden gehouden.

De Anzegemse burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) zit daarover morgen samen met de wielerbond. Hij wijst erop dat de wedstrijd gefinancierd wordt door sponsors. "We hadden 3.000 vips, daarvan zullen er misschien 500 overblijven. Maar daarmee betaal je geen BK, dus dat wordt moeilijk. Onze grootste bezorgdheid is trouwens de volksgezondheid. We willen niet dat er in zo'n crisisperiode 10.000 man naar Anzegem komt."