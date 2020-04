Premier Wilmès loopt spitsroeden in de Kamer over coronamaatregelen in woonzorgcentra

Mag rusthuisbezoek nu wel of niet? Op die hamvraag hebben we nog altijd geen duidelijk antwoord. Premier Wilmès herhaalde in de Kamer dat het hier gaat om een mogelijkheid die door de Nationale Veiligheidsraad is aangereikt. "Daarom zullen wij morgen een overlegcomité hebben dat zich over deze kwestie zal buigen", aldus de premier.

De SP.A vraagt in elk geval om de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad terug te draaien, want de sector is er nog niet klaar voor om bezoek weer toe te laten. Door het te hebben over een mogelijkheid schuift de premier de verantwoordelijkheid door naar de sector zelf. vinden de Vlaamse socialisten. "U neemt uw leiderschap niet op", aldus Kamerfractieleider Meryame Kitir (SP.A). Haar partijvoorzitter Conner Rousseau was in "Villa Politica" zo mogelijk nog scherper en had het over "gepruts". "Het antwoord van de premier was niet duidelijk", aldus Rousseau, die een duidelijke beslissing wil horen. "Iedereen doet goed zijn best, maar soms is het niet goed genoeg".

