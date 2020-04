Willen bewoners van woonzorgcentra zélf al bezoek? "Niet plezant, maar het is te vroeg"

Jeanne woont in zorgcentrum De Lisdodde in Mechelen, en in haar vleugel zijn er nog geen besmettingen vastgesteld. In de andere vleugel van het centrum wel.

Ze vindt bezoek nu nog niet aan de orde, maar zit wel in met haar demente medebewoners. “Er zijn demente mensen die het niet begrijpen”, zegt ze. “Ik probeer hen dan altijd te zeggen: het gaat niet, maar heb geduld.”

Bij andere bewoners vindt Jeanne dan weer gelijkgestemde zielen. “Het gaat gewoon niet met die ziekte, dat moet je beseffen.” Bovendien vindt Jeanne het moeilijk als er maar één bezoeker zou mogen langskomen: “Als maar een kleinkind mag komen, wie moet je dan kiezen?”