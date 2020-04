Verenigde Staten halen opnieuw uit naar "misleidend" China: "De relatie tussen de twee landen komt nooit meer goed"

De regering-Trump is al langer zeer kritisch voor de Chinese aanpak. Gisteren nog besliste Trump dat hij de Amerikaanse bijdragen aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO tijdelijk opschort. Hij vindt dat ook die te laat gereageerd heeft op de uitbraak van het virus. Professor Internationale Politiek aan de VUB, Jonathan Holsag, begrijpt die frustratie: "Ik denk dat in de periode eind december 2019 tot midden maart 2020 de invloed van China op de WHO buitensporig is geweest."

"Wat vooral storend was voor de VS en andere leden van de WHO, was het communiqué dat op 28 februari werd opgesteld na een terreinbezoek in China. Daarin werd niet alleen lovend gedaan over het beleid van China, maar zelfs bijna jubelend. Men heeft in dat communiqué ook een heel aantal andere belangen van China aangehaald, zoals de nieuwe Chinese Zijderoute, die eigenlijk niets met het virus te maken hebben. Dat heeft natuurlijk wel wat aanstoot gegeven."