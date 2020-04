Minister van Onderwijs Weyts: "In eerste instantie kijken of lagere scholen open kunnen"

"Binnen het onderwijsveld leeft vandaag het idee, dat als je keuzes moet maken en gefaseerd te werk gaat, je in eerste instantie moet kijken naar het lager onderwijs", zei de minister in "Het journaal". "Lager onderwijs is vaker dichter bij huis, en gaat over kinderen die de notie van afstand kunnen vatten."

In het kleuteronderwijs is die afstand moeilijk op te leggen. In het secundair onderwijs zijn leerlingen dan weer "zelfstandiger" en ook "meer te bereiken met afstandsonderwijs", zegt Weyts. Bovendien is de afstand tot de scholen vaak groter, wat voor besmettingsgevaar op het openbaar vervoer zou zorgen.