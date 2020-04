Sint-Vincentius Heusden-Zolder bezorgt voedselpakketten via 'drive-in' systeem

"Mensen gaan nu via een soort drive-insysteem bij ons passeren", zegt Stefan Was van Sint-Vincentius in Heusden-Zolder. "Via de post hebben zij een nummer gekregen waarmee ze zich op een bepaald tijdstip moeten aanmelden. Wij halen dan hun pakket en leggen het in hun wagen of geven het mee op de fiets. Zo kunnen we afstand bewaren."