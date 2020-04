Spaanse overheid probeert tellingen in regio's op elkaar af te stemmen: dodental ligt mogelijk veel hoger dan 19.000

De Spaanse krant El País deed alvast een poging om een beter zicht te krijgen op het aantal doden. Op basis van cijfers die verschillende regio's al vrijgegeven hebben, concludeert de krant dat in heel Spanje zeker 11.657 mensen in zorginstellingen (rusthuizen en instellingen voor mensen met een beperking) aan het coronavirus of met gelijkaardige symptomen gestorven zijn. Het is echter niet duidelijk of en hoeveel van die doden intussen al meegeteld zijn in de officiële cijfers (19.130 dus). Mogelijk zijn er dus duizenden doden meer dan de officiële cijfers meegeven.

Een andere indicator voor een veel hoger dodencijfer zijn enkele nieuwe tellingen in zwaar getroffen regio's zoals Madrid en Catalonië. In Madrid zouden er bovenop de bijna 6.900 doden in de ziekenhuizen (de officiële cijfers) nog eens 5.000 doden in de instellingen gevallen zijn. In Catalonië registreerde het regionale ministerie van Gezondheid tot nog toe iets meer dan 7.000 Covid-19-doden op basis van de dagelijkse cijfers van de begrafenissen die het binnenkrijgt. In de officiële cijfers was tot nog toe sprake van bijna 3.900 doden, meer dan 3.000 minder dus dan in de nieuwe telling.

Voorlopig is het moeilijk te zeggen welke cijfers waterdicht zijn en echt weergeven hoeveel doden er intussen zijn gevallen in Spanje. Maar als bovenstaande indicaties bevestigd worden en de Spaanse overheid een van de komende dagen alle geharmoniseerde regionale tellingen zou bekendmaken, dan zou het dodental in Spanje wel eens met een fors aantal kunnen oplopen. Duizenden doden meer dan aanvankelijk gedacht, het zou niet verbazen. Een scenario dat zich overigens niet alleen in Spanje dreigt af te spelen. Ook in Italië duiken steeds meer berichten op dat het officiële dodencijfer een grove onderschatting is.