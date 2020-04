Toch nog geen bezoek toegelaten in Vlaamse woonzorgcentra: Beke gaat richtlijn Veiligheidsraad nog niet uitvoeren

"We hebben in maart beslist om de woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen in lockdown te plaatsen, met het oog op de volksgezondheid", zegt Beke. "Dat blijft tot nader order zo. Ik heb natuurlijk veel begrip voor het welzijn van de mensen, dat is ook onze bekommernis. Op een gegeven ogenblik moeten we wel kijken naar het heropenen van dat bezoekrecht. Alleen de vraag wanneer en in welke omstandigheden kunnen we niet onverhoeds beantwoorden."

Bekijk hier de uitleg van minister Beke in "Het Journaal" en lees eronder voort: