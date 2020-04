Tuincentrum Floralux: “Een stormloop is onze grootste nachtmerrie”

Tuincentrum Floralux had al een spoedvergadering vastgelegd, want ze voelden dat een heropening er zat aan te komen. "Toch hebben we nog veel werk", zegt Fien Ternest van Floralux. “We willen vooral de veiligheid van onze klanten en medewerkers garanderen. Dat is onze hoogste prioriteit. We voorzien desinfecterende gel en wegwerphandschoenen voor klanten. We afficheren en roepen in de winkel om dat klanten voldoende afstand moeten houden van elkaar. We installeren ook wanden van plexiglas.”