Crisiscentrum: "Zeker aan te raden dat mensen beginnen na te denken hoe ze een mondmasker kunnen maken"

"Het is zeker aan te raden dat mensen beginnen na te denken hoe ze een mondmasker kunnen maken." Dat zegt viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Gisteren raakte bekend dat mondmaskers een belangrijke rol zullen spelen, wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden. "Ze zullen aanbevolen worden wanneer er geen veilige afstand gehouden kan worden", klonk het bij premier Sophie Wilmès (MR). Nog volgens Van Gucht zal de overheid binnenkort ook gerichter communiceren over hoe je zelf mondmaskers kan maken of waar je er kan halen.