BEKIJK: Het nieuwe naamgebaar voor Marc Van Ranst en Steven Van Gucht in Vlaamse Gebarentaal

“Niet iedereen krijgt een naamgebaar”, zegt Demarre. “Het heeft veel te maken met hoe vaak iemand in de actualiteit komt. Zo hebben veel ministers een gebaar, maar parlementsleden veel minder. In "Het Journaal" geven we trouwens niet altijd de naam mee. Soms houden we het bij een functie, bijvoorbeeld “hoogleraar”. Als iemand geen naamgebaar heeft, moeten we de naam immers spellen. Dat gebeurt letter per letter en dan verliezen we veel tijd, tijd die we soms niet hebben. Vroeger gebruikten we voor Van Ranst bijvoorbeeld vaak het gebaar voor “viroloog”.”