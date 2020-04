Vogelopvangcentrum Malderen plaatst "vogelbus" voor dieren in nood

Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen doet een oproep om ook in deze coronatijden dieren te blijven binnenbrengen. Om alles veilig te houden en besmetting te vermijden kunnen de mensen de dieren achterlaten in een speciale bus die op de oprit staat , zegt Marc Van De Voorde van het opvangcentrum: "We zijn hier wel aanwezig. We horen een bel wanneer iemand zich aanmeldt, en we wachten dan tot die persoon helemaal weg is, vooraleer we het dier uit de vogelbus halen. Op die manier hebben we zo weinig mogelijk contact met anderen."