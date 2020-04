Volvo Car Gent bereidt zich voor op een eventuele heropstart van het bedrijf: "De veiligheid en de social distancing zijn prioritair"

Het bedrijf van om en bij de 6.000 personeelsleden wil anticiperen op mogelijke problemen bij een volledige heropstart in de toekomst. Het is nog niet geweten wanneer dat zal zijn, maar een voorbereiding is goud waard. "De oefening is al een aantal weken bezig want dit is geen evidente materie. We hebben al sociale inspectie over de vloer gekregen en zij waren onder de indruk van de maatregelen die wij hebben genomen", vertelt Barbara Blomme van Volvo Car Gent.