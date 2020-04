Vandaag opnieuw zonnig en warm met temperaturen tot 24 graden

Morgen begint de dag zonnig met enkele wolkenvelden. In de loop van de dag komt er meer bewolking vanuit Frankrijk en kan er vooral in het westen van het land en in de Ardennen een bui vallen, eventueel met onweer. 's Nachts kunnen er ook elders enkele buien vallen. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het uiterste zuiden van het land.

Op zaterdag krijgen we wisselvallig weer met enkele regen- of onweersbuien. In de namiddag en 's avonds kunnen die gepaard gaan met onweer, vooral in het centrum en het oosten van het land. De maxima liggen tussen 15 graden aan de kust en 23 graden in de Kempen.

Zondag wordt het dan weer wisselend bewolkt en meestal droog. Aan de kust wordt het tot 17 graden, in het uiterste zuiden van het land tot 22 graden.

Volgende week kondigt zich zonnig aan, maar wel minder warm.