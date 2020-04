West-Vlaamse artiesten hebben verdriet, maar ook begrip voor geschrapte festivals

Voor de zanger van het Zesde Metaal is het schrappen van de zomerfestivals een streep door de rekening. "We zouden onze nieuwe plaat "Skepsels" live spelen op een tiental festivals. Dat is onze grootste bron van inkomsten. Met dat geld kunnen we de opname van een plaat betalen en de concerten in Nederland financieren. Het is jammer voor de hele sector, maar alle begrip voor de maatregel. Ik zie ook niet hoe de overheid het anders zou moeten doen."