Géén Gentse Feesten: "Die feesten zitten diep in ons DNA. Dit is een slag in ons gezicht," zegt zanger Frederik Sioen

Het nieuws sloeg gisteren in als een bom, ook al kon iedereen het wel al verwachten. Grote festivals en evenementen waar massaal veel volk op afkomt, mogen niet plaatsvinden tot en met het einde van de zomer. Dus ook géén Gentse Feesten. Zanger en muzikant Frederik Sioen voelde de bui al hangen, ook als coördinator van Kunstenoverleg Gent: "We zijn al constant bezig geweest met de zomer veilig te stellen voor alle artiesten en iedereen die in de zomer projecten had. Veel activiteiten zijn al geannuleerd in het voorjaar en we wisten dat dit er ook zat aan te komen. Maar als je dat nieuws dan effectief hoort, is dat toch een slag in het gezicht."